Дніпропетровщина: керівниками ОТГ обрані переважно колишні посадовці – «Опора»



На Дніпропетровщині з 18 голів новостворених об’єднаних громад, де 11 і 18 грудня відбулись вибори, головами 14-ти стали люди, які очолювали центри цих же сільських та селищних рад раніше. Про це повідомили у регіональному представництві громадянської мережі «Опора».

За даними координатора «Опри в області» Вадима Головченка, ще троє новообраних голів громад очолювали сільські ради сіл, які увійшли до новостворених громад. І лише в одній громаді головою обрана нова людина – вчителька місцевої школи.

За його даними, із 18 новообраних керівників громад, за попередніми даними, 13 є самовисуванцями, 5 – представниками партії «Солідарність – Блок Петра Порошенка».

Головченко поінформував, що вибори відбулись у громадах, досить віддалених від обласного центру.

«Ці громади переважно були віддалені, на кордоні з Донецькою, Полтавською, Херсонською та Запорізькою областю. Це 11 районів, 15 громад, 209 населених пунктів. 286 обирали депутатів сільських та селищних рад. На 18 грудня явка складала 40,5% виборців. Коливання відбувалися у залежності від громади та виборчої дільниці. Наприклад, були виборчі дільниці, де явка складала 18,5%, а були такі, де вона була до 80%. Де явка була до 80% – це переважно маленькі дільниці на 300 виборців», – зазначив Вадим Головченко.

Основними порушеннями під час виборчого процесу він назвав агітацію прямо на виборчих дільницях у день виборів. Таке явище спостерігалося у Томаківській, Васильківській, Богодарівській та Аульській ОТГ.

Водночас на сайті ЦВК немає повної інформації про результати місцевих виборів на Дніпропетровщині 18 грудня. Є інформація лише про трьох із 8-ми новообраних голів селищних і чотирьох із 7-ми голів сільських рад. За даними ЦВК, троє з переможців – самовисуванці, четверо – висуванці партії «Солідарність» – Блок Петра Порошенка».

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