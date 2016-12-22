Евакуація з Алеппо досі триває



Евакуація населення з останніх підконтрольних повстанцям місць сирійського Алеппо станом на вечір 21 грудня триває.

Осама Абу Заід, речник Вільної сирійської армії, повідомив, що евакуація триватиме і упродовж ночі, оскільки вона уповільнилася через сильний сніг.

Абу Заід дав інтерв’ю телеканалу al-Arabiya al-Hadath з турецько-сирійського кордону.

Неназваний чиновник ООН підтвердив агенції Reuters, що ввечері евакуація тривала.

Раніше у середу керівництво гуманітарних і медичних місій повідомило, що півтори тисячі людей покинули східні райони Алеппо, які 4 роки перебували під контролем повстанців. Тут перебуває ще близько 2 тисяч людей.

Генеральна Асамблея ООН планує сформувати міжнародну незалежну комісію для підготовки до суду кримінальних справ за фактами можливих воєнних злочинів у Сирії. Проект резолюції підготовлений Ліхтенштейном за підтримки 54 країн, включаючи США, Францію, Велику Британію, Італію, Німеччину, Туреччину та Саудівську Аравію.

Міністри закордонних справ Росії, Ірану й Туреччини після зустрічі у Москві 20 грудня заявили, що сторони прагнутимуть до забезпечення режиму припинення вогню у Сирії та розширення доступ до гуманітарної допомоги, а також виступатимуть гарантами будь-якої мирної угоди.

Росія та Іран підтримують сирійський режим у громадянській війні, яка триває майже шість років, натомість Туреччина надає допомогу антиурядовим повстанцям.

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