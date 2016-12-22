За 2016 рік вартість оренди квартир піднялася лише на 10-15%

На ринок нерухомості в 2016 році, як і на ціни на довгострокову оренду квартир, в Україні вплинуло багато факторів. Це і суттєве зростання вартості комунальних послуг, і падіння рівня платоспроможності населення, і в цілому погіршення економічної ситуації в країні, говориться в результатах дослідження.

За 2016 рік вартість оренди квартир піднялася на 10-15%, відзначають фахівці.

“Девальвація гривні змушувала власників квартир робити кроки в бік індексації цін. Але, з іншого боку – економічна криза зменшила кількість платоспроможного населення країни (тепер арендатори частіше шукають квартири подалі від центру, на периферії, без євроремонту)”, – йдеться у підсумках дослідження.

Незначно під кінець року зменшилася і сама кількість квартир, які здають в довгострокову оренду. Це може бути пов’язано і з новорічними святами (в цей період господарі можуть здати квартиру на кілька днів (подобово), а заробити як за місяць).

Найдорожчим районом Києва залишається Печерський: оренда однокімнатної квартири в престижній зоні Києва обійдеться в середньому в 8630 грн, а трикімнатної, наприклад, в 25690 грн. При цьому, найдешевше можна зняти квартиру в Деснянському районі (4510 грн – найнижча медіанна ціна).

Середня ціна на оренду однокімнатної квартири в столиці становить 5 640 грн, при цьому, така ж квартира в Одесі обійдеться набагато дешевше – в районі 5000 грн на місяць.

Найдешевша оренда залишається в Запоріжжі, Житомирі та Чернігові і не перевищує в середньому 2200 грн. На тимчасово окупованих територіях ситуація не радісніша: У Донецьку і Луганську за оренду “однушки” просять 2000-2300 грн. Водночас, в Севастополі за аналог доведеться викласти приблизно 5900, відзначають фахівці.

Аналітики прогнозують стабілізацію вартості оренди квартир на ринку в першому кварталі нового року.

“Значного зниження цін на житло не варто очікувати – бо, якщо б це сталося, то безумовно в жовтні-листопаді 2016 року, коли почали приходити нові рахунки за опалення, електрику і т. д. Що стосується підвищення вартості за оренду – особливих передумов до цього теж немає. У будь-якому разі, ринок оренди, як і весь ринок нерухомості, гостро реагує на події, які відбуваються в країні. І якщо політична і економічна ситуації будуть продовжувати погіршуватися, ринок виразно відреагує спадом попиту на оренду”, – розмірковують експерти.

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