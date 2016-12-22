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Конкурсна комісія рекомендує уряду призначити держсекретарем Мінфіну Капінуса



Комісія з питань вищого корпусу державної служби рекомендує Кабінету міністрів України призначити державним секретарем Міністерства фінансів заступника міністра – керівника апарату Євгена Капінуса.

Капінус набрав 14 балів за результатами конкурсу. Інший кандидат, який пройшов у фінал конкурсу – керівник патронатної служби Мінфіну Денис Улютін – не набрав необхідної кількості балів для того, щоб бути рекомендованим як резервний кандидат.

Капінус обіймає посаду заступника міністра з 29 квітня 2016 року, раніше він керував Головною службою соціально-економічного розвитку секретаріату президента України.

Раніше Кабінет міністрів оголосив конкурси на держсекретарів 18 міністерств, а також держсекретаря уряду, першого заступника держсекретаря й чотирьох заступників держсекретарів.

Інститут держсекретарів Верховна Рада запровадила у грудні 2015 року.

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