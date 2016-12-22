НАЗК не має доступу до е-декларацій співробітників СБУ



Голова Національного агентства України з питань запобігання корупції Наталія Корчак заявила, що ніхто з членів НАЗК не має доступу до електронних декларацій співробітників Служби безпеки України, які засекретили.

Про це йдеться у розслідуванні програми «Схеми», спільного проекту Радіо Свобода і телеканалу «UA:Перший».

«Із такими деклараціями мають працювати лише ті особи, які мають доступ до державної таємниці. В НАЗК поки що ніхто не має доступу до державної таємниці», – зізналася голова НАЗК Наталія Корчак, відповідаючи на запитання журналістів.

Таким чином НАЗК – орган, який має перевіряти дані, вказані у деклараціях на корупційні ознаки – не має доступу до декларацій Служби безпеки.

«СБУ забезпечило приміщення, яке опечатане, де розташовані електронні декларації даних посадових осіб. Тобто працівники СБУ заповнили електронні декларації, але поки що фізично ці декларації знаходяться в цьому опечатаному приміщені», – додала Наталія Корчак.

«В СБУ є співробітники, які ведуть контррозвідувальну діяльність, і відповідний закон захищає відомості про їхню особу і про фінансування їхньої діяльності. Водночас керівництво Служби безпеки і публічні працівники не підпадають під цю категорію», – зазначив співавтор закону «Про запобігання корупції» Віктор Чумак.

Представники міжнародної громадської організації по боротьбі з корупцією Transparency International Україна вважають, що позиція СБУ суперечить духу закону про електронне декларування. Такої ж думки і юристи громадської організації «Центр протидії корупції», яка лобіювала електронне декларування, а тепер оскаржуватиме у суді засекречення інформації про статки працівників спецслужби.

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