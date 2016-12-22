Росія відмовилася від проведення змагань із біатлону через допінгові скандали



Союз біатлоністів Росії відмовився від права провести у цій країні юнацький і молодіжний чемпіонати світу з біатлону 2017 року, що мали відбутися в місті Острові, і 8-й етап чемпіонату світу з біатлону, що був призначений у Тюмені.

Нове місце проведення цих змагань, що мають відбутися навесні, буде визначено пізніше, повідомили в Міжнародному союзі біатлоністів (IBU), на засіданні виконкому якого Росія оголосила про свою відмову.

На такий крок російський союз біатлоністів пішов через загрозу, що в нього примусово відберуть право проведення цих змагань, після заяв команд кількох країн про їхній бойкот і звинувачень на адресу 31 російського біатлоніста у вживанні допінгу.

При цьому Міжнародний союз біатлоністів, отримавши від Всесвітнього антидопінгового агентства дані про цих спортсменів, наклав тимчасову заборону на виступи двох із них, проти яких дисциплінарні процедури порушив Міжнародний олімпійський комітет.

IBU також розпочав власні розслідування щодо решти 29 з цих спортсменів і проти всього Союзу біатлоністів Росії, але наразі не став накладати заборон і на них, мовиться в рішенні виконкому союзу.

Раніше через викриту в російському спорті державну програму застосування допінгу в Росії відібрали світовий чемпіонат із бобслею і скелетону 2017 року, що мав відбутися в Сочі.

Як з’ясувало міжнародне розслідування, у Росії протягом кількох років широко застосовувалася підтримувана російською державою програма вживання допінгу російськими спортсменами і приховування цього чи й підміни проб завдяки співпраці російських спецслужб і лабораторій.

7 грудня Міжнародний Олімпійський комітет продовжив санкції проти Росії, запроваджені через ці викриття і повторив оголошений іще в липні заклик до міжнародних федерацій із олімпійських зимових видів спорту заморозити підготовку до змагань на території Росії і активно шукати альтернативні місця їхнього проведення.

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