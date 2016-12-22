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У США Сноудена звинувачують у контактах з російськими спецслужбами



У США депутати Палати представників звинувачують колишнього контрактника американського Агентства національної безпеки Едварда Сноудена у комунікації з російськими службами безпеки під час перебування в екзилі у Москві.

Звинувачення містяться у звіті комітету розвідки Палати представників, частина якого була оприлюднена 22 грудня. Але свідчення, які підтверджують звинувачення щодо комунікації Сноудена з російськими спецслужбами, залишаються засекреченими.

«Сноуден завдав серйозної школи національній безпеці, а більшість викрадених документів не мають нічого спільного з програмами щодо конфіденційності індивідуальних інтересів. Натомість вони стосуються військових, оборонних та розвідувальних програм, які є цікавими американським ворогам», – мовиться у звіті.

У документі наголошується, що з часу прибуття до Москви Едвард Сноудена, він мав регулярні контакти з російськими спецслужбами.

Сноуден з серпня 2013 року живе у добровільному вигнанні у Росії. У період роботи за контрактом в Агентстві національної безпеки США він викрав тисячі секретних документів і у червні 2013 року надав їх у розпорядження кількох засобів масової інформації. Сполучені Штати вимагають видачі Едварда Сноудена, бо звинувачують його у шпигунстві та інших злочинах.

У липні 2016 року Білий дім відхилив петицію про помилування Едварда Сноудена.

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