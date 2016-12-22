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У 2017 році буде зростання зарплат лікарів на третину, а педагогів – на 50%

Державний бюджет України на 2017 рік передбачає зростання зарплат лікарів на третину, а педагогів – на 50%.

Про це заявив прем’єр-міністр Володимир Гройсман під час засідання уряду 21 грудня 2016 року.

За його словами, тепер зарплата лікарів залежно від їхньої категорії буде коливатися в межах 3960-8475 гривень.

Що стосується оплати праці педагогів, то вона виросте і завдяки підвищенню їх на два кроки в Єдиній тарифній сітці, а також зростанню окладу першого тарифного розряду з 1335 грн до 1600 гривень.

“Нам вдалося підняти середньомісячну зарплату на кожного вчителя від 1572 грн до 2140 гривень. Це плюс до тієї зарплати, яку українські вчителі отримували в 2016 році. І так, це від 3960 грн до 6841 гривень”, – підкреслив Гройсман.

Одним з найважливіших нововведень Держбюджету-2017 є значне підвищення соцстандартів. Так, якщо на 1 січня 2016 року мінімальна зарплата становила 1378 грн, то з 1 січня 2017 року вона зросла до 3200 гривень. Таким чином, річна різниця склала 232%. Крім того, очікується, що зростання реальних зарплат буде ще більше.

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