Штайнмаєр вітає чергове оголошення перемир’я на Донбасі



Голова ОБСЄ, міністр закордонних справ Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр вітає оголошення режиму припинення вогню на Донбасі з 24 грудня.

«Повне виконання цього було б важливим кроком для стабілізації безпекової ситуації і прокладанням шляху для мирного вирішення конфлікту. Це необхідно для цивільного населення регіону, яке потерпає від конфлікту», – мовиться у заяві Штайнмаєра, опублікованій 21 грудня.

Раніше у середу спеціальний представник ОБСЄ у Тристоронній контактній групі з врегулювання ситуації на Донбасі Мартін Сайдік заявив, що контактна група і підтримувані Росією сепаратисти погодилися на оголошення режиму припинення вогню на Донбасі з півночі 24 грудня.

На початку тижня на Донеччині сталося загострення ситуації у районі Світлодарської дуги, під час бойових дій там загинули 5 українських військових і ще 16 були поранені. У штабі АТО повідомили, що це найважчі втрати Збройних сил України за останні п’ять місяців. Українська сторона заявила, що проросійські бойовики несуть повну відповідальність за ескалацію ситуації на Світлодарській дузі. Сепаратисти, у свою чергу, звинуватили ЗСУ у наступі.

На лінії контакту сторін між вільною й окупованою частинами Донбасу вже кілька разів проголошували режим припинення вогню, востаннє з 15 вересня, але він щоразу порушувався. Cторони конфлікту звинувачують одна одну у порушенні режиму тиші.

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