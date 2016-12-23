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США утрималися від голосування в ООН за резолюцію щодо ізраїльських поселень



США утрималися від голосування у Раді безпеки ООН за резолюцію, яка засуджує ізраїльські поселення на території палестинців.

23 грудня за резолюцію проголосували 15 членів Ради безпеки, не голосували лише США.

У резолюції називається будівництво споруд на території, яку палестинці вважають своєю, «жахливим порушенням» міжнародного законодавства.

Як постійний член Ради безпеки ООН, США могли ветувати цю резолюцію, як це відбувалося раніше щодо резолюцій стосовно ізраїльсько-палестинського конфлікту. Але, дозволивши голосування, адміністрація президента США Барака Обами фактично засудила Ізраїль.

Адміністрація Обами перебувала від постійним тиском ізраїльського лобі, так само як і обраний президент США. Але Дональд Трамп уже дав зрозуміти, що його позиція щодо Ізраїлю та нинішнього правого уряду Біньяміна Нетаньягу буде менш критичною. 

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