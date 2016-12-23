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У Росії зупинили продаж рідин міцністю понад 25 градусів



У Росії на 30 днів зупинили продаж нехарчової продукції зі вмістом етилового спирту вище 25 відсотків – за винятком парфумерії та рідини для миття скла. Таке розпорядження видав російський прем’єр-міністр Дмитро Медведєв.

У Росії до 75 зросла кількість жертв масового отруєння косметичним засобом «Бояришник» в Іркутську. Всього постраждала 121 людина.

Президент Росії Володимир Путін назвав інцидент «страшною трагедією».

З’ясувалося, що замість етилового спирту концентрат для ванн «Бояришник» містив метиловий.

Люди з отруєнням почали звертатися до лікарень Іркутська минулими вихідними. За цим фактом порушена кримінальна справа. За підозрою у поширенні сурогату затримали 13 людей.

В Іркутській області запровадили режим надзвичайної ситуації і заборонили продаж будь-яких спиртовмісних нехарчових рідин.

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