9 українських військових загинули на Світлодарській дузі від неділі – комбат



З 18 по 23 грудня під час бойових дій на Світлодарській дузі загинули 9 українських військових, 35 поранені, 17 контужені, та 11 травмовані, повідомив український комбат з позивним «Купол».

«Того, що вважався зниклим безвісти, ми вчора знайшли і підтвердили, що це наш загиблий солдат», – повідомив «Купол» у відеоінтерв’ю, опублікованому на сторінці Facebook штабу української воєнної операції.

У штабі АТО Радіо Свобода підтвердили цю інформацію.

Раніше 23 грудня речник Міністерства оборони України з питань АТО Андрій Лисенко повідомив, що з 18 до 23 грудня під час бойових дій на Світлодарській дузі загинули 8 українських військовослужбовців. (Доля одного українського військового була невідомою).

Напередодні перший заступник Спостережної моніторингової місії ОБСЄ Олександр Гуґ заявив, що, за даними моніторингу від минулого тижня, спостерігачі місії фіксують збільшення кількості порушень режиму припинення вогню на Донбасі, половина з яких припадає на район Світлодарська.

У минулі вихідні проросійські бойовики на Донбасі почали масований обстріл районів поблизу міста Світлодарськ і його околиць. У перший день атаки бойовиків у Міноборони повідомили про п’ятьох загиблих українських військових і поранення ще шести. За останні дні Світлодарська дуга залишається однією з найгарячіших точок в зоні бойових дій на Донбасі.

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