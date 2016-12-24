Представляємо 7 членів наглядової ради націоналізованого Приватбанку

Міністр фінансів Олександр Данилюк представив 7 членів наглядової ради націоналізованого Приватбанку.

Данилюк представив членів наглядової ради на брифінгу.

До складу наглядової ради Приватбанку увійшли керуючий директор ЄБРР в країнах Східної Європи і Кавказу Франсіс Маліж, представник Apollo Global Management Андреа Монета, екс-заступник міністра фінансів Артем Шевальов, запропонований Світовим Банком фінансист Стів Силіг.

Також до складу наглядової ради увійшли інвестбанкір НАК “Нафтогаз України” Сергій Олексієнко, представник Міжнародного валютного фонду Енгін Акіакоча, заступник міністра фінансів Оксана Маркарова.

“Важливо, щоб банк, який зараз перебуває в держвласності, зберіг і розвивав свої конкурентні переваги. Для цього він і далі повинен працювати як ефективний банк, управління повинне відбуватися через професійний менеджмент, а також повинна бути незалежна і професійна наглядова рада”, – сказав Данилюк.

“Ми почали формування наглядової ради із зустрічі з президентом і прем’єром, на якій президент запропонував усім міжнародним фінансовим організаціям, зацікавленим у розвитку Приватбанку, надати своїх кандидатів, для того щоб ми використовували всі можливі ресурси для його розвитку. До наглядової ради увійшли сім осіб. Глава наглядової ради буде обраний безпосередньо самою наглядовою радою”, – заявив він.

Як повідомлялося, 21 грудня Приватбанк офіційно перейшов у державну власність.

Перехідний період тривав 72 години. У понеділок, 19 грудня, голова Національного банку Валерія Гонтарева заявила: Приватбанк зарахований до категорії неплатоспроможних.

За її словами, дефіцит капіталу банку становив 116 млрд гривень, а 97% корпоративного кредитного портфеля було роздано компаніям, пов’язаним з акціонерами.

Цю “дірку” держава планує закрити випуском облігацій держпозики. Перший транш цінних паперів на 43 мільярди гривень буде випущений до кінця року.

…