Росія ввела в Алеппо батальйон військової поліції



Міністр оборони Росії Сергій Шойгу заявляє, що російський батальйон військової поліції, введений в Алеппо, допомагатиме сирійським військовим і правоохоронним структурам підтримувати порядок.

«Для підтримання порядку на звільнених територіях з вечора четверга ввели сюди батальйон військової поліції», – повідомив Шойгу у п’ятницю.

22 грудня представники сирійської армії заявили, що повністю взяли під контроль місто Алеппо після того, як звідти була евакуйована остання група повстанців.

Згідно з повідомленням Міжнародного комітету Червоного Хреста, починаючи з минулого тижня зі східної частини Алеппо евакуювали близько 30 тисяч людей.

Евакуацію проводили в умовах дії угоди про перемир’я, досягнутої за посередництва Росії і Туреччини, після того, як сили президента Сирії Башара аль-Асада і їхні союзники витіснили повстанців із більшості районів східного Алеппо. Цей наступ різко критикували ООН і західні уряди через численні жертви серед цивільного населення.

З 2012 року Алеппо було розділене на дві частини: західну контролювали сирійській урядові війська, східну – повстанці.

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