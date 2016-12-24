Українські військові на околиці Новолуганського встановили блокпост– Матюхін



Українські військові встановили блокпост на південній околиці селища Новолуганське Донецької області. Про це 23 грудня повідомив речник штату української воєнної операції Леонід Матюхін.

«Це дозволить безперешкодно забезпечувати 3 тисячі 800 мешканців селища Новолуганське продуктами харчування та необхідними товарами повсякденного вжитку, відновити нормальне медичне забезпечення, зняти обмеження для відвідування рідними і близькими своїх родичів, а також забезпечити провезення підприємствами необхідних товарів та паливомастильних матеріалів», – написав Матюхін у Facebook.

Раніше у п’ятницю комбат підрозділу батальйону «Донбас-Україна» В’ячеслав Власенко повідомив, що Новолуганське перейшло під контроль українських військових.

«Ну здрастуй, Світлодарськ дуга. Сьогодні батальйоном «Донбас Україна» успішно проведена операція з узяття під контроль міста Новолуганське. Відразу. Без втрат», – написав Власенко у Facebook.

Українська сторона повідомляла, що з 18 по 23 грудня під час бойових дій на Світлодарській дузі загинули 9 українських військових, були 35 поранені.

Напередодні перший заступник Спостережної моніторингової місії ОБСЄ Олександр Гуґ заявив, що, за даними моніторингу від минулого тижня, спостерігачі місії фіксують збільшення кількості порушень режиму припинення вогню на Донбасі, половина з яких припадає на район Світлодарська.

У минулі вихідні проросійські бойовики на Донбасі почали масований обстріл районів поблизу міста Світлодарськ і його околиць. У перший день атаки бойовиків у Міноборони повідомили про п’ятьох загиблих українських військових і поранення ще шести. За останні дні Світлодарська дуга залишається однією з найгарячіших точок в зоні бойових дій на Донбасі.

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