Голова Апеляційного суду Кіровоградської області Валерій Драний – шахрай!

Голова Апеляційного суду Кіровоградської області Валерій Драний згідно з декларацією не має ані дружини, ані житла, ані автомобіля.

Голова Апеляційного суду Кіровоградської області Валерій Драний згідно з декларацією не має ані дружини, ані житла, ані автомобіля. Однак розслідування Євгенії Слівко для програми «Наші гроші. Досудилися» виявило, що насправді суддя разом з екс-дружиною та дітьми мешкає в будинку площею 400 кв. м в престижному районі Кропивницького (Кіровоград), користується квартирою площею понад 100 кв м та автомобілем бізнес-класу Hyundai Azera. Голова суду підтвердив, що використовує це майно.

Будинок та квартиру Валерій Драний записав на дружину Ірину, з якою, за документами, перебуває у розлученні.

Автомобіль Hyundai Azera, на якому їздить голова суду, оформлений на Олексія Драного. Це рідний дядько Валерія Драного. Раніше Олекій Драний теж працював у суді, який нині очолює його племінник. Наприкінці 2013-го Олексій Драний пішов у відставку з посади простого судді. І незабаром на нього записали непросту автівку. Така іномарка на час купівлі коштувала близько $40 тис.

Навіть попри хитрощі з оформленням майна на родичів, суддя все одно мав показувати його в декларації, оскільки користується ним. «Якщо особа користується майном – на правах оренди або на будь-якому іншому праві – воно повинно зазначатися, тому це звісно порушення» – говорить Андрій Савін.

Заробіта плата голови суду Валерія Драного у 2015 р. склала 273 тис. грн. Він також отримував матеріальну допомогу – 13,4 тис грн.

Дружину та її дохід Валерій Драний в декларації не вказав, посилаючись на розлучення. Разом з тим, вже після розлучення у родини народилася друга дитина.

Розлучившись на папері 2013-го року, подружжя розпочало розподіл майна. У 2016-му цей процес завершився, і Валерій Драний оформив половину дому та квартири на себе. Тепер формально він отримав це майно від дружини внаслідок розлучення, а не придбав на суддівську зарплату.

Кваліфікаційне оцінювання, яке передбачає доведення законності походження статків, глова суду Валерій Драний ще не проходив.

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