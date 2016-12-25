Міністр оборони Пакистану, схоже, погрожував Ізраїлю «відповідним ядерним ударом»



Міністр оборони Пакистану Хаваджа Асіф, як виглядає, погрожував Ізраїлю «у відповідь ядерним ударом», реагуючи на новину на сайті AWD News, яка виявилася фейковою.

Міністерство оборони Ізраїлю пояснило, що заяви в AWD News, яку приписують колишньому міністру оборони Ізраїлю Моше Яалон, «ніколи не було».

AWD News заявив з посиланням на Яалона, що якщо Пакистан буде посилати сухопутні війська в Сирію, «ми знищимо цю країну ядерним ударом».

Асіф відреагував через його офіційний Twitter, написавши 23 грудня: «Ізраїль забуває, що Пакистан є ядерною державою також».

У відповідь на це Міністерство оборони Ізраїлю в Twitter 24 грудня написало, що повідомлення було «повністю неправдивим».



…