Home  /  Всі новини  /  Міністр оборони Пакистану, схоже, погрожував Ізраїлю «відповідним ядерним ударом»

Міністр оборони Пакистану, схоже, погрожував Ізраїлю «відповідним ядерним ударом»



Міністр оборони Пакистану Хаваджа Асіф, як виглядає, погрожував Ізраїлю «у відповідь ядерним ударом», реагуючи на новину на сайті AWD News, яка виявилася фейковою. 

Міністерство оборони Ізраїлю пояснило, що заяви в AWD News, яку приписують колишньому міністру оборони Ізраїлю Моше Яалон, «ніколи не було».

AWD News заявив з посиланням на Яалона, що якщо Пакистан буде посилати сухопутні війська в Сирію, «ми знищимо цю країну ядерним ударом».

Асіф відреагував через його офіційний Twitter, написавши 23 грудня: «Ізраїль забуває, що Пакистан є ядерною державою також».

У відповідь на це Міністерство оборони Ізраїлю в Twitter 24 грудня написало, що повідомлення було «повністю неправдивим». 

 

About the author /


ваша думка:

your ads here
Site builder banner

новини поштою

введіть свою email адресу щоб підписатися і першими отримувати свіжі новини

1&1 ваша реклама тут

@Правда України

Головне

Про видання

"Правда України" створена українцями і присвячена Україні та всім проблемам, які на жаль, зараз є в Україні. Кожен може опублікувати тут свої думки, статті, вірші, прозу, пісні, фото, відео.

your ads here

Підтримайте нас, будь ласка: