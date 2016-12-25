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Міністр транспорту Росії Соколов: говорити щось про причини авіакатастрофи Ту-154 передчасно



Міністр транспорту Росії Максим Соколов заявив, що поки що говорити щось про причини авіакатастрофи літака Ту-154 передчасно. 

«Поки що відбувається збір матеріалів, він буде відбуватися в цілодобовому режимі. Поки говорити щось певне про причини цієї катастрофи передчасно», – сказав Соколов в ефірі телеканалу НТВ.

Літак ТУ-154 Міністерства оборони Росії зник з екранів радарів незабаром після зльоту сьогодні о 5:40 за місцевим часом з південного міста Адлер на шляху до російської авіабази Хмеймім, поблизу сирійського міста Латакія.

На борту були 8 членів екіпажу і 84 пасажирів, зокрема музиканти Академічного ансамбля російської армії імені Александрова і дев’ять російських журналістів.

Серед пасажирів літака була і член Ради при президентові Росії з розвитку громадянського суспільства і прав людини, голова благодійного фонду «Справедлива допомога» Єлизавета Глінка, відома також за прізвиськом «Доктор Ліза». На російській військовій авіабазі у Сирії мав відбутися новорічний концерт. Пізніше стало відомо, що фрагменти літака виявили за 1,5 кілометра від узбережжя міста Сочі у Чорному морі. Наразі тривають пошуково-рятувальні роботи.

У Росії 26 грудня оголосили днем жалоби у зв’язку з авіакатастрофою літака Ту-154.

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