Пацієнти, які були сліпі протягом десятиліть, тепер зможуть бачити

Система називається Argus II. Завдяки мініатюрній відеокамері і чіпу, який імплантують в задню частину ока, пацієнти, які були сліпі протягом десятиліть, можуть знову бачити.

Експерти випробували Argus II на десяти пацієнтах протягом останніх восьми років. Результат вважають успішним – 68-річний Кіт Хейман з Ланкашира, який жив у темряві протягом 25 років, став одним з перших пацієнтів. У серпні 2009 року його оснастили біонічним оком.

“Провівши майже половину свого життя в темряві, я тепер можу сказати, коли мої онуки біжать до мене і можу розгледіти мерехтливі вогні на ялинці. Я міг говорити з кимось, а коли той ішов, я не знав і продовжував говорити. Цього не відбувається, завдяки новій системі”, – говорить Хейман.

Argus II являє собою спеціальні окуляри. Там розміщена камера, яка знімає і передає відеозображення в електричні імпульси. Вони передаються бездротовим каналом на електроди, що знаходяться поверх пошкоджених клітин в задній частині сітківки ока. Ці імпульси стимулюють клітини сітківки, в результаті чого мозок розпізнає світло. Потім пацієнт навчається інтерпретувати ці візуальні візерунки.

Міністерство охорони здоров’я Англії буде фінансувати проект протягом пілотних 12 місяців. І на початку 2019 уряд вирішить, чи поширювати винахід.

Вартість такого ока – 150 тис. фунтів стерлінгів.

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