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Прийшов кінець монополії путляндського ядерного палива в Україні

Українські атомні електростанції готові повністю перейти на паливо американо-японської компанії “Westinghouse”, — заявив міністр енергетики та вугільної промисловості Ігор Насалик.

«4 з 13 партій ядерного палива надходить від Westinghouse, а це становить 30%. Атомна енергетика готова до переходу на Westinghouse повною мірою», — сказав він і уточнив, що в січні-жовтні 2016 року Україна купувала паливо у російської компанії «ТВЕЛ» на суму $288,217 млн, а у Westinghouse — на $100,591 млн.

Раніше «Енергоатом» повідомляли, що на Запорізькій АЕС встановлено кантувач NT-P3, який буде задіяний для роботи з новими контейнерами, в яких перевозиться свіже ядерне паливо компанії Westinghouse. Це обладнання поставлено Запорізькій АЕС в рамках робіт з модернізації системи перевантаження, зберігання і транспортування палива.

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