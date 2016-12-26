Лутковська в Криму змогла відвідати 3 із 42 політв’язнів – апарат омбудсмена



Росія дозволила уповноваженому Верховної Ради України з прав людини Валерії Лутковській відвідати трьох із 42 українських політв’язнів в анексованому Криму, повідомив керівник секретаріату омбудсмена Богдан Крикливенко.

«Після трьох місяців, і особливо тяжких двох останніх діб переговорів нам вдалося отримати можливість зустрічі із політичними в’язнями, яких утримують у Криму, а також тими засудженими, хто звернувся з проханням про передачу на материкову частину. Ми просили зустрічі із 42 особами, нам надали можливість зустрітися із трьома, в тому числі із Ахтемом Чийгозом», – написав Крикливенко у Facebook.

За його словами, уповноважена Верховної Ради України з прав людини Валерія Лутковська і її російська колега Тетяна Москалькова перебувають на території СІЗО Сімферополя.

«Слід наголосити, це офіційний візит Уповноваженого до своїх громадян, навіть якщо територія тимчасово окупована», – додав Крикливенко.

26 грудня адвокат Микола Полозов заявив, що суд в анексованому Криму раптово переніс засідання у справі заступника голови Меджлісу Ахтема Чийгоза на наступний день. Захисник припустив, що це могло бути пов’язане з присутністю в Криму омбудсмена Валерії Лутковської. «З метою виключити спілкування Лутковської з Чийгозом в СІЗО і можливістю її відвідування суду», – додав він.

Раніше суд продовжив арешт Чийгоза, якого в анексованому Криму звинувачують в організації масових заворушень, до 8 квітня наступного року.

23 грудня в офісі російського омбудсмена повідомили, що домовилися з українськими колегами про організацію відвідування «деяких категорій засуджених громадян Росії і України, які відбувають покарання в пенітенціарних установах на території відповідно України та Росії».



…