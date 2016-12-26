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Росія: суд скасував виправдальний вирок «приморським партизанам»



Верховний суд Росії скасував виправдальний вирок п’ятьом фігурантам справи «приморських партизанів» в епізоді про вбивство жителів Кіровського району Приморського краю в 2009 році. Таким чином суд задовольнив клопотання прокуратури.

Виправдальний вирок «приморським партизанам» був винесений у липні 2016 року. Двох звинувачених, Вадима Ковтуна й Олексія Нікітіна, звільнили в залі суду. Ще троє фігурантів справи,Олександр Ковтун, Максим Кирилов і Володимир Ілютіков, продовжили відбувати покарання за епізодами, за які вони були засуджені раніше.

Вбивство чотирьох жителів Кіровського району – лише один зі злочинів, в якому звинувачували так званих «партизанів». Основне звинувачення проти них – серія нападів на російських поліцейських у 2010 році, жертвами яких стали два співробітники правоохоронних органів.

«Партизани» пояснювали свої дії «боротьбою з міліцейським свавіллям». Цієї справи сьогоднішнє рішення Верховного суду не стосується.

 

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