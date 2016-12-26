Home  /  Всі новини  /  У Києві знижується рівень захворюваності на грип і ГРВІ – КМДА

У Києві знижується рівень захворюваності на грип і ГРВІ – КМДА



У Київській міській державній адміністрації заявляє, що у Києві продовжує знижуватися рівень захворюваності на грип і ГРВІ.

За даними заступника голови КМДА Миколи Поворозника, з 19 до 25 грудня зареєстрували понад 46 тисяч хворих на грип і ГРВІ, що на 4,6% нижче порівняно з минулим тижнем. 

«Наразі у столиці спостерігається зниження інтенсивності епідпроцесу. Збільшується захворюваність серед дорослих, а серед дітей навпаки спостерігається зниження рівня захворюваності на 7,8% порівняно з попереднім тижнем», – сказав Поворозник, якого цитує прес-служба КМДА. 

Він зазначив, що до закладів охорони здоров’я міста з 19 до 25 грудня госпіталізовано 574 особи, із них 266 – це діти.

За даними центру грипу Міністерства охорони здоров’я України, станом на 22 грудня в 17 областях України і Києві інтенсивні показники захворюваності на грип і ГРВІ перевищили епідемічні пороги, найвищий показник захворюваності зареєстрований у Києві, найменший – у Закарпатській області.

В Україні зафіксували п’ять смертей від ускладнень, викликаних грипом. 

У цьому сезоні домінує штам вірусу грипу типу А(H3) сезонний, що визначений у 64,9 % випадків.

Лікарі радять робити щеплення впродовж усього сезону грипу, а в разі захворювання – звертатися до медиків.

About the author /


ваша думка:

your ads here
Site builder banner

новини поштою

введіть свою email адресу щоб підписатися і першими отримувати свіжі новини

1&1 ваша реклама тут

@Правда України

Головне

За даними Національного банку України, в 2015 році значно зросла кількість шахрайських операцій
Posted in: Бізнес, Важливі новини, Всі новини

За даними Національного банку України, в 2015 році значно зросла кількість шахрайських операцій, які здійснювалися без фізичного використання платіжних карток …

Read More

Про видання

"Правда України" створена українцями і присвячена Україні та всім проблемам, які на жаль, зараз є в Україні. Кожен може опублікувати тут свої думки, статті, вірші, прозу, пісні, фото, відео.

your ads here

Підтримайте нас, будь ласка: