Компанії, що взяли в ПриватБанку великі кредити, почали процедури банкрутства

Кілька компаній, що взяли в ПриватБанку великі кредити, почали процедуру банкрутства.

Журналісти перевірили інформацію щодо поточного стану деяких з вже озвучених у ЗМІ великих клієнтів Привату, які отримували кредити від 1 млрд гривень і більше.

Виявилося, що такі компанії, як ТОВ «Натела», ТОВ «Зебріна», ТОВ «Пальміра Трейдинг», що отримували кредити від 1 млрд гривень і вище – почали процедуру банкрутства.

Станом на 1 грудня кредитний портфель Приватбанку перевищував 200 млрд гривень, тоді як всі кредити банківської системи на цю дату – понад 966 млрд гривень. У «Приваті» сконцентрована майже 1/5 всіх кредитів, виданих в Україні.

Найбільш суперечливим і скандальним є корпоративний кредитний портфель – 175 млрд гривень на 1 грудня 2016 року (для порівняння – кредитний портфель всієї системи перевищував 810 млрд гривень).

Нагадаємо, Кабінет міністрів за пропозицією Нацбанку і акціонерів ПриватБанку 18 грудня ухвалила рішення про націоналізацію фінустанови.

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