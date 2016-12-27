Назарбаєв: Астана готова прийняти делегації Росії, Ірану й Туреччини для переговорів щодо Сирії



Президент Казахстану Нурсултан Назарбаєв заявив, що столиця його держави Астана готова до проведення переговорів між Росією, Іраном і Туреччиною про конфлікт в Сирії. Про це казахстанський лідер заявив 26 грудня в Санкт-Петербурзі, де зустрівся з президентом Росії Володимиром Путіним.

Національне інформаційне агентство Казахстану «Казінформ» також повідомило, що Назарбаєв нещодавно спілкувався з цього приводу з президентами Туреччини та Ірану і отримав їхню згоду на цей план.

Путін заявив 23 грудня, що Росія, Іран, Туреччина і президент Сирії Башар Асад погодилися з тим, що нейтральний Казахстан має стати місцем для нових сирійських мирних переговорів. Російський лідер сказав, що потенційні учасники переговорів довели ефективність своїх дій через організацію припинення вогню і евакуацію з Алеппо, і тепер вони готові спробувати розширити режим припинення вогню на всю Сирію і розпочати широкі мирні переговори.

Росія, Іран і Туреччина раніше оголосили, що вони виступатимуть «гарантами» будь-якої мирної угоди, досягнутої між сирійським режимом, підтримуваним Тегераном і Москвою, і силами повстанців, значна частина яких орієнтуються на Туреччину.

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