Home  /  Всі новини  /  Російський омбудсмен відвідала в Миколаєві двох заарештованих із Криму

Російський омбудсмен відвідала в Миколаєві двох заарештованих із Криму



Уповноважена з прав людини в Росії Тетяна Москалькова відвідала в слідчому ізоляторі Миколаєва Максима Одинцова та Олександра Баранова, повідомляють російські інформагенції. Цих двох людей Москва називає російськими військовослужбовцями, а Генеральна прокуратура Украни кваліфікує їхні дії як «дезертирство» і «державну зраду».

Москалькова заявила, що Одинцов і Баранов мають задовільний стан, а обвинувачення вважають «необґрунтованими і несправедливими».

Також Москалькова повідомила, що українському омбудсмену Валерії Лутковської надано право відвідати в 2017 році виправні колонії в Сімферополі, в яких утримуються засуджені в Росії громадяни України. Передбачається, що уповноважені обговорять питання про переміщення 17 українців на батьківщину, уточнила Москалькова.

Раніше 26 грудня омбудсмени України та Росії відвідали в окупованому Сімферополі трьох із 42 українських політв’язнів у Криму.

Служба безпеки України повідомляла, що Одинцова і Баранова затримали 20 листопада на адміністративній межі з анексованим Кримом біля пункту пропуску «Чонгар» на Херсонщині. Суд ухвалив рішення про їх арешт на два місяці з альтернативою внесення застави. Згодом можливість застави суд скасував.

Водночас Міністерство оборони Росії заявило, що СБУ викрала у Криму й вивезла до Миколаївської області Одинцова і Баранова, які, як мовиться у повідомленні, є російськими військовими.

About the author /


ваша думка:

your ads here
Site builder banner

новини поштою

введіть свою email адресу щоб підписатися і першими отримувати свіжі новини

1&1 ваша реклама тут

@Правда України

Головне

Про видання

"Правда України" створена українцями і присвячена Україні та всім проблемам, які на жаль, зараз є в Україні. Кожен може опублікувати тут свої думки, статті, вірші, прозу, пісні, фото, відео.

your ads here

Підтримайте нас, будь ласка: