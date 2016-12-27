Google доведеться виплатити кожному співробітнику $14 600 компенсації

Керівник з продуктів Google подав позов проти компанії за політику конфіденційності останньої, звинувачуючи її в порушенні каліфорнійських законів про працю.

У позові, поданому до Вищого суду штату, йдеться, що всередині Google працює ціла розгалужена програма стеження за власними співробітниками.

Існуючі правила на цей рахунок всередині інтернет-гіганта покликані в тому числі запобігти витоку інформації, яка в теорії може нашкодити компанії. Так, співробітникам заборонено обговорювати дії всередині Google, що мають сумнівну законність, навіть зі своїми юристами. Стимулюється практика доносів співробітників на тих, хто підозрюється у винесенні сміття з хати. Нібито існує програма “Стоп витокам”, яка закликає доносити про підозрілу поведінку колег: наприклад, якщо хтось задає детальні питання про проект або роботу іншого. Одне з правил навіть забороняє співробітникам писати розповіді про роботу на корпорацію (такі як роман-антиутопія “Сфера” Дейва Еггерса) без затвердження чернетки з боку Google.

Позивач, який фігурує в справі лише під умовним ім’ям Джон Доу, як повідомляється, раніше подав подібну скаргу в Національне управління з трудових відносин США. В позові згаданий не названий по імені співзасновник Google, який на нарадах любить погрожувати звільненнями всім, хто порушить правила корпорації.

Однак якщо Google буде визнана винною в порушенні робочого законодавства Каліфорнії, вона може бути оштрафована на $100 за кожним з 12 звинувачень, помножених на більш ніж 61 тисячу співробітників. Якщо ж буде доведено, що незаконні заборони існували більше одного дня, штраф подвоюється, і сума стягується за кожного співробітника і кожен день порушення аж до року. В результаті штраф в гіршому для Google випадку може скласти $3,8 млрд (кожному співробітнику доведеться виплатити приблизно $14 600).

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