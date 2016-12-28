Керрі: дві держави – єдиний шлях вирішення конфлікту між Ізраїлем і палестинцями



Державний секретар США Джон Керрі заявляє, що рішення про дві держави – єдиний шлях для вирішення конфлікту між Ізраїлем і палестинцями. 28 грудня, під час виступу у Державному департаменті США, він застеріг, що це рішення перебуває під загрозою зриву.

За словами Джона Керрі, і палестинці, і Ізраїль відповідальні за ситуацію, що склалася. Керрі зазначив, що політика Ізраїлю щодо заселення палестинських територій не є виграшною. Може йтися лише про дві держави, наголоси він.

«Рішення щодо двох держав є єдиним шляхом щодо досягнення справедливого і тривалого миру між ізраїльтянами та палестинцями. Це – єдиний шлях задля забезпечення майбутнього Ізраїлю, як єврейської і демократичної держави, що живе у мирі і безпеці зі своїми сусідами. Це – єдиний шлях для забезпечення майбутнього, свободи і гідності для палестинців», – зазначив Джон Керрі.

При цьому Керрі наголосив, що нинішня адміністрація США залишається «великим другом Ізраїлю».

Раніше у середу обраний президент США Дональд Трамп заявив, що не дозволить нешанобливо поводитися з Ізраїлем.

«Ми не можемо продовжувати штовхати Ізраїль під загрозу з тотальним презирством і неповагою. Вони мали великого друга у США… більше ні. На завершення була укладена жахлива угода з Іраном, тепер – ООН. Тримайся Ізраїль, 20 січня скоро наступить», – написав Трамп у Twitter.

23 грудня 14 з 15 членів Ради безпеки ООН, зокрема і Україна, проголосували за резолюцію із закликом до Ізраїлю припинити будівництво поселень на палестинських територіях. США утрималися під час голосування, не скориставшись правом вето.

Прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу назвав утримання під час голосування США в ООН «ганебною антиізраїльською засідкою», а резолюцію – «божевільною».

Дональд Трамп виступав проти цієї резолюції. Його інавгурація відбудеться 20 січня.

…