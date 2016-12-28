Росія обіцяє США кроки у відповідь у разі нових санкцій



Росія обіцяє США кроки у відповідь у разі запровадження нових економічних санкцій проти Москви.

«Якщо Вашингтон дійсно запровадить нові ворожі кроки, після цього буде відповідь», – заявила сьогодні представниця МЗС Росії Марія Захарова.

Раніше у середу Американський сенатор-республіканець Ліндсі Ґрем заявив, що Москва та президент Росії Володимир Путін наштовхнуться на посилення санкції через кібератаки під час президентської кампанії у США, за якими, ймовірно, стоїть Росія.

Під час перебування у Латвії Ґрем заявив, що Конгрес розслідуватиме обвинувачення щодо втручання Москви у президентські вибори у США.«Підтримувані обома партіями санкції Конгресу вдарять сильно по Росії, особливо по Путіну», – сказав Ґрем.

Ліндсі Ґрем не уточнив, про які конкретно санкції може йтися.

У Росії заперечують будь-яке втручання у президентські вибори у США, які виграв республіканець Дональд Трамп.

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