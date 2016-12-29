Голова Нацради: звільнився б, якщо б змушували «закрити телеканал»



Голова Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення Юрій Артеменко відкидає заяви про тиск на Нацраду з метою зміни власника телеканалу «1+1».

«Якщо б хтось мене примушував закрити телеканал, я б написав заяву про складання повноважень», – сказав Артеменко Радіо Свобода, коментуючи заяву телеканалу про тиск на Нацраду з боку Адміністрації президента з метою не продовжувати ліцензію на мовлення для «1+1». Він закликав не шукати політичної складової у ситуації, що склалася.

У заяві на сайті Нацради йдеться, що 15 грудня цього року ліцензія для телеканалу «1+1» на аналогове мовлення переоформлена і продовжена на сім років. Бланк ліцензії на мовлення про продовження терміну дії попередньої ліцензії телеканал має отримати не пізніше ніж 6 січня 2017 року, додали в Нацраді.

«Згідно зі статтею 33 закону України «Про телебачення та радіомовлення» бланк ліцензії на мовлення з продовженим строком дії вручається ліцензіату не раніше ніж в останній робочий день строку дії попередньої ліцензії за умови сплати ліцензійного збору – тобто не раніше 29 грудня. Відповідно до статті 32 закону України «Про телебачення і радіомовлення» передбачено, що бланк ліцензії має бути виданий заявнику після внесення ним ліцензійного збору, що підтверджується відповідним документом органу, що здійснює казначейське обслуговування бюджетних коштів. Таким документом для Національної ради є виписка Державної казначейської служби України, яка була отримана 26.12.2016 року», – йдеться в заяві.

Водночас у Нацраді повідомили, що звернулися до каналу з листом про підтвердження того, що кінцевий бенефіціарний власник каналу не змінився.

Журналісти «1+1» поширили ввечері 28 грудня текст відкритого листа до президента, прем’єр-міністра і голови Верховної Ради України, в якому заявляють про загрозу позбавлення телеканалу ліцензії.

Журналісти також з посиланням на «надійні джерела» заявили, що Адміністрація президента намагається вплинути на Нацраду з питань телебачення і радіомовлення з метою передачі каналу в іншу власність.

В Адміністрації президента України, куди Радіо Свобода звернулося із запитом, ці заяви наразі не коментували.

ТОВ «Телерадіокомпанія «Студія 1+1» є у власності кількох компаній, зареєстрованих на Кіпрі, Британських Віргінських островах і Белізі. Про це свідчать дані, оприлюднені безпосередньо телеканалом навесні цього року відповідно до закону про забезпечення прозорості власності ЗМІ. Кінцевим бенефіціарним власником станом на 31 грудня 2015 року є Ігор Коломойський, а власником істотної участі – Ігор Суркіс.

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