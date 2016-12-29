Міноборони Росії: вибуху на борту Ту-154 не було, але теракт залишається серед версій



Керівник Служби безпеки польотів авіації Збройних сил Росії Сергій Байнетов заявляє, що згідно з попередніми висновками експертів, вибуху на борту військового літака Ту-154, що розбився 25 грудня, не було. Він сказав про це, звітуючи про роботу урядової комісії з розслідування результатів катастрофи.

Слідство на даний розглядає сім версій замість 15, які були спочатку, додав Байнетов. За його словами, серед версій авіакатастрофи над Чорним морем залишається теракт. Як заявив Байнетов, теракт – це не обов’язково вибух, на літак міг бути «якийсь механічний вплив».

Як заявив міністр транспорту Росії Максим Соколов, техніка на борту літака Ту-154 працювала нештатно.

Керівник Служби безпеки польотів авіації Збройних сил Росії Сергій Байнетов повідомив, що командир екіпажу Роман Волков перед катастрофою встиг доповісти диспетчерам про нештатну ситуацію.

Крім того, чиновники підтвердили інформацію про закінчення початкової стадії пошукової операції, підкресливши, що пошуки продовжаться. Соколов заявив, що на перший план виходить робота з упізнання тіл загиблих. Перший заступник міністра охорони здоров’я Ігор Каграманян заявив, що для цих цілей вже зібрані біологічні матеріали всіх родичів жертв авіакатастрофи. Він зазначив, що їм надають цілодобову психологічну допомогу.

Також комісія підтвердила, що польоти Ту-154 припинені, але цей літак не буде виводитися з експлуатації.

Літак Ту-154, що прямував із Сочі до військової бази в Сирії, впав у Чорне море 25 грудня вранці. На його борту були артисти ансамблю імені Александрова, військовослужбовці, журналісти, екіпаж і глава фонду «Справедлива допомога» Єлизавета Глінка – всього 92 людини. Всі вони загинули.

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