Нікчема і хабарник харя-насір збиткується над непокірною Юлією Марушевською

Колишня голова Одеської митниці і соратниця колишнього губернатора області Михайла Саакашвілі Юлія Марушевська підозрюється в корупційних діях і потрапила під слідство. Про це заявив голова Державної фіскальної служби (ДФС) Роман Насіров.

Насіров розповів, що ДФС почала розслідування у зв’язку з фактами заниження ціни товарів та іншими порушеннями. Він також додав, що під слідство потрапили і інші працівники митниці, але не уточнив, хто саме.

Насіров заявив, що після відставки Марушевської Одеська митниця відразу збільшила свої доходи на 30%, а це, за його словами, еквівалентно 300 мільйонам гривень.

Також агентство зазначає, що прес-служба Насірова надала офіційні відомості про митні надходження в період з січня по жовтень 2016 року. Так, згідно з даними, митниця не виконала план в семи з 10 місяців.

У свою чергу сама Марушевська відкинула всі звинувачення

14 листопада Юлія Марушевська написала заяву про відставку з посади голови Одеської митниці. На її думку, “всі інструменти реформування на регіональному рівні вичерпані, а багато проектів в області просто не реалізуються, незважаючи на контроль з боку вищих посадових осіб країни”.

Однак в ДФС вирішили вчинити по-своєму і два місяці по тому звільнили Марушевську за “службову невідповідність”. Документ підписав в.о. голови Державної фіскальної служби Олексій Василенко – директор Департаменту організації митного контролю ДФСУ.

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