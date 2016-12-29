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Росія і Єгипет планують найближчим часом відновити авіасполучення – Кремль



Президент Росії Володимир Путін і його єгипетський колега Абдель Фаттах Ас-Сісі обговорили «плани з відновлення найближчим часом регулярних авіарейсів між Москвою і Каїром», повідомляє прес-служба Кремля.

За повідомленням, про це йшлося під час телефонної розмови Путіна і Ас-Сісі. Водночас точної дати відновлення авіасполучення у Кремлі не назвали. Днями міністр транспорту Росії Максим Соколов заявив, що польоти можуть відновитися у січні 2017 року.

Росія зупинила всі рейси до Єгипту з міркувань безпеки після того, як російський літак вибухнув над Синайським півостровом 31 жовтня 2015 року, внаслідок чого загинули всі 224 людини на борту.

Екстремістське угруповання «Ісламська держава» заявило, що його бойовики заклали бомбу на борту літака, який летів із єгипетського Шарм-аш-Шейху до російського Санкт-Петербурга.

Зупинка авіасполучення з Росією завдала удару по економіці Єгипту, залежній від туризму. Понад 30% туристів, що відвідували Єгипет в останні роки, були росіянами.

 

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