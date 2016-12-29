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У перестрілках між Вірменією й Азербайджаном загинули 4 військових



Щонайменше чотири солдати загинули, кілька були поранені під час сутичок між вірменськими та азербайджанськими військовими на кордоні між країнами.

Міністерство оборони Вірменії повідомили про 3 загиблих і кількох поранених своїх військових під час сутичок, які вірменська сторона назвала «спробою проникнення Азербайджану».

Міноборони Азербайджану, своєю чергою, повідомило про одного загиблого свого військового.

Речник Міністерства оборони Вірменії Артсрум Ованісян написав у Facebook, що обстріли з гранатометів та снайперських гвинтівок велися біля села Чінарі.

Наразі Вірменія та Азербайджан перебувають у стані конфлікту через Нагірний Карабах. Це автономія у складі міжнародно визнаних кордонів Азербайджану, більшість населення якої становлять вірмени за національністю, одностороннім чином проголосив 1991 року незалежність у перебігу протистояння кінця 1980-х і війни 1990–1994 років, унаслідок якого Азербайджан втратив контроль над регіоном. У Баку вважають, що цей регіон окупувала Вірменія.

Внаслідок конфлікту довкола Нагірного Карабаху загинули близько 30 тисяч людей, сотні тисяч стали біженцями. Азербайджан не контролює не тільки сам Нагірний Карабах, а й прилеглі до нього території, які ніколи не належали до складу автономії, – всього близько 20% своєї міжнародно визнаної території.

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