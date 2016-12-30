Використання цих стратегій підвищить результативність вашого бізнесу в 2017 році

2016-й рік був досить складним з усіх точок зору. Зокрема, і з точки зору бізнесу. Щоб не повторювати помилок минулих 12 місяців і поліпшити показники продажів в 2017 році, пропонується кілька корисних стратегій. Їх активне використання може підвищити результативність вашого підприємства найближчим часом.

Будьте уважні до своєї аудиторії

Запам’ятайте одну просту істину – якщо ви не будете пропонувати своїм клієнтам реальні цінності і вирішення їхніх проблем, вони не будуть відгукуватися на ваші пропозиції. Врахуйте це, коли будете складати наступну рекламну кампанію.

Не покладайтеся на свої контакти

Зв’язки, безумовно, важливі. Проте, вирішуючи важливі питання, не чекайте, поки хтось проведе розмову за вас або передасть ваші пропозиції. Шукайте способи особисто поспілкуватися з керівниками потенційних компаній – партнерів або клієнтів.

Пишіть як людина

Всі ми за обов’язком служби пишемо електронні листи. Відмовляйтеся від формалізму. Людям завжди приємніше читати “людські” листи, ніж канцелярські вислови.

Відмовтесь від кліше

Мова знову йде про ті ж електронні листи. Відмовтеся від виразів і фраз, які використовуються часто і не викликають нічого, крім негативу. Наприклад: “Я сподіваюся, у вас все добре” або “З нетерпінням чекатиму відповіді”.

Проявляйте стійкість

Якщо ваші запити залишаються без відповіді, не здавайтеся. Статистика говорить, що для отримання відповіді на ваше повідомлення або звернення, потрібно відправити близько 8 повідомлень. Це означає, що вам не варто здаватись після першого послання без відповіді.

Завжди додавайте щось нове

Спілкуючись із клієнтами, не важливо, вперше чи вп’яте, і пропонуючи свої продукти, давайте їм щось нове. Можна, наприклад, зробити невеликий подарунок або підключити безкоштовну послугу. В іншому випадку, ваші спроби, найімовірніше, не увінчаються успіхом.

Зверніть увагу на свій підпис у листах

Одержувачі, як правило, його читають. Якщо ви хочете показати свою лояльність, додайте в стандартне формулювання посади, наприклад, посилання на профілі в соціальних мережах.

Ставте додаткові запитання

Продаючи продукти, намагайтеся якомога менше розповідати про переваги своєї компанії і акцентуйте увагу на клієнті і його потребах. Постарайтеся дізнатися, що хвилює співрозмовника, які у нього пріоритети.

Не використовуйте софт розсилок для продажів

Це тільки відштовхне вашого користувача, позбавить його бажання витрачати гроші і зробить компанію безликою. Всі маркетингові листи повинні бути особистими і максимально людяними.

Відмовтесь від шаблонів

Усі ділові листи, а особливо рекламні, краще не робити за шаблонами та заздалегідь заготовленими макетами. По-перше, вони можуть потрапити в спам, а по-друге, залишитися без уваги клієнта. Набагато краще підходити до питання з креативної точки зору.

Ретельно перевіряйте всю інформацію

Відправляючи рекламну пропозицію, не покладайтеся лише на автоматизовані системи, і попередньо перевірте всю представлену інформацію. Відсутність контролю може спричинити невдоволення і нерозуміння з боку клієнтів.

Застосовуйте різні стратегії

Сучасна теорія маркетингу знає багато різних стратегій, що дозволяють успішно продавати. Навіть якщо одна з них успішно працює для вашої компанії, не бійтеся час від часу перевіряти і адаптувати інші рішення. Можливо, вони будуть навіть більш результативні.

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