Кабінет міністрів зняв обмеження термінів тимчасового перебування в Україні іноземців, які беруть участь в підготовці міжнародного конкурсу “Євробачення-2017” в Києві. Про це повідомляє прес-служба уряду.

У період з 1 січня по 15 червня 2017 року до іноземців та осіб без громадянства, які в’їжджають в Україну з метою забезпечення організаційних і технічних заходів з підготовки та проведення конкурсу на підставі відповідних запрошень Національної телекомпанії, не застосовуються обмеження щодо термінів тимчасового перебування.

Дані обмеження становлять не більше 90 днів протягом 180 днів при в’їзді іноземців, які є громадянами держав з безвізовим порядком в’їзду, якщо інший термін не визначено міжнародними договорами України.

Національній телекомпанії доручено протягом 10 днів подати до Державної прикордонної служби та Державної міграційної служби зразок запрошення для участі в зазначених заходах та списки запрошених осіб.

Постанова набирає чинності з 1 січня 2017 року.

Раніше повідомлялося, що на “Євробаченні” “чорні списки” для росіян не скасують.

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