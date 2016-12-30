Росія у відповідь на нові санкції США закриває дві американські установи в Москві – CNN



Російська влада наказала закрити англо-американську школу у Москві і будинок відпочинку в передмісті російської столиці у відповідь на нові санкції США 29 грудня через втручання, ймовірно, Росії у вибори в США, передає CNN.

За даними телеканалу з посиланням на американських посадовців, буде закрито школу, яку відвідують діти-громадяни США, Великобританії і співробітники посольства Канади. Росія також робить недоступним будинок відпочинку посольства США в Срібному бору, неподалік Москви.

Повідомляється, що закриття цих установ є відповіддю Кремля на рішення Білого дому закрити дві російські дипломатичні установи – у Нью-Йорку та Меріленді. Якраз на набережній східного узбережжя штату Меріленд розташовується розкішний рекреаційний об’єкт, на території якого російські дипломати грали у теніс і займалися вітрильним спортом. Білий дім звинуватив, зокрема Москву у використанні цього об’єкту з метою шпигунства.

Росія заперечує звинувачення і обіцяє заходи у відповідь на санкції США, оголошення яких може відбутися вже 30 грудня.

29 грудня США заявили, що висилають із країни 35 російських дипломатів та запроваджують нові санкції через кібератаки під час президентської кампанії, за якими, ймовірно, стоїть Москва. У Росії заперечують будь-яке втручання у президентські вибори у США, які виграв республіканець Дональд Трамп.

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