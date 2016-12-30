Через ДТП у Сербії загинуло 3 афганських мігранти, поранені 10 людей, зокрема діти



Троє афганських мігрантів загинули і ще 10 людей, в тому числі шестеро дітей, зазнали поранень в результаті дорожньо-транспортної пригоди на півдні Сербії 29 грудня. За даними МВС, водій, ймовірно, контрабандист, зник з місця події після того, як його легковий автомобіль з 14-ма людьми з’їхав із дороги і врізався в бар’єрну огорожу під час втечі від поліції.

Двоє мігрантів загинули одразу, одна дитина померла в лікарні. За даними медиків, одній жінці була ампутували обидві ноги.

Сербія опинилася в центрі трафіку мігрантів в минулому році, коли сотні тисяч людей, тікаючи від воєн і злиднів на Близькому Сході і в Азії, почали рухатися через Балкани до багатих країн Західної Європи.

Попри те, що маршрут був закритий у березні, сербська влада каже, що 110 тисяч мігрантів пройшли через країну, зокрема чимало контрабандистів потрапили до Сербії через колючий дріт на кордоні з Угорщиною.

26 грудня поліція Сербії заарештувала трьох осіб за підозрою в торгівлі людьми після того, як було виявлено 77 мігрантів, яких ховали у вантажівках.

За даними Управління Верховного комісара ООН у справах біженців, близько 7000 мігрантів наразі перебувають у таборах в Сербії.

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