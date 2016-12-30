Як живуть українські, польські і американські пенсіонери

Українці на заслуженому відпочинку отримують не менше 1247 гривень, при цьому середня пенсія наближається до двох тисяч гривень. Пенсійна система дісталася Україні у спадок від СРСР і так і не була реформована.

Наступного року, згідно з головним фінансовим документом країни, з бюджету в Пенсійний фонд направлять 156,2 мільярда гривень. Ця сума більша, ніж держава заплатить за найбільшу націоналізацію в Європі – купівлю Приватбанку.

При цьому солідарна пенсійна система має повністю забезпечувати себе за рахунок єдиного соціального внеску, а не державного бюджету.

Бідними себе вважають 76% українських сімей, 52% заробляють менше коштів, ніж необхідно для забезпечення мінімальних потреб (розрахунковий прожитковий мінімум), і 6% отримують менше офіційного прожиткового мінімуму, розповідає головний демограф країни Елла Лібанова. За межею бідності живуть більшість пенсіонерів.

Мінімальна пенсія в наступному році буде збільшуватися кілька разів: у травні з 1247 до 1312 гривень, а в грудні – до 1373 гривень. Прожитковий мінімум в січні складе 1544 гривні, у травні – 1624 гривні, а в грудні – 1700 гривень. Однак і після цього українці будуть отримувати значно менше від своїх сусідів.

Україна

Середня пенсія в Україні – приблизно 72 долари. При цьому для отримання пенсії за віком необхідно напрацювати стажу не менше 15 років. З початку цього року відрахування в Пенсійний фонд (Єдиний соціальний внесок) знизили до 22% від зарплати. На даний момент у країні працює солідарна пенсійна система – податки, які сплачують працюючі українці, йдуть на пенсії. При цьому за підсумками цього року Пенсійному фонду не вистачило 145 мільярдів гривень, “дірку” в бюджеті покрили за рахунок державного бюджету.

Є кілька причин, за якими українці отримують маленькі пенсії. Головна з них – низькі зарплати. При цьому левова частка українців частину своєї зарплати отримує “в конверті”.

Вже кілька років парламентарії і уряд обговорюють можливість введення другого рівня пенсійної системи – накопичувального. У Раді знаходиться відповідний законопроект, проте конкретних термінів, коли ідея може бути реалізована, немає. Заступник голови Пенсійного фонду Микола Шамбір припускає, що в 2017 році накопичувальна система в Україні не запрацює.

Після того, як буде впроваджена накопичувальна система, кожен працюючий українець отримає свій індивідуальний рахунок. Накопиченими коштами можна буде скористатися при виході на пенсію. Щоб заощадження не “з’їла” інфляція, їх будуть вкладати в економіку – купувати цінні папери і т.п.

Середня пенсія в Україні – менше 2000 гривень. При цьому, як підрахували в цьому році в Мінсоцполітики, споживчий кошик для українців коштує 3200 гривень. Всі, хто отримує менше, фактично перебуває за межею бідності.

За середню українську пенсію можна купити 135 кілограм цукру, орендувати однокімнатну квартиру в обласному центрі (крім Дніпра, Одеси і Львова – там дорожче) або заплатити за 290 кубометрів газу.

Польща

Середня пенсія в Польщі – 415 доларів. Другий рівень пенсійної системи – накопичувальний – ввели ще в 1999-му. А в 2012-му, незважаючи на протести опозиційних партій і частини суспільства, пенсійний вік для жінок і чоловіків прийняли рішення підвищити до 67 років. Зміни відбуваються поетапно.

Пенсійні фонди стали основним джерелом грошей для іпотеки і фінансування витрат по обслуговуванню внутрішнього боргу. В Пенсійний фонд полякам доводиться віддавати 19,52% від своєї зарплати, при цьому половину цієї суми платить роботодавець.

На середню для Польщі пенсію можна купити 584 кілограми цукру або орендувати однокімнатну квартиру в Кракові.

Франція

У середньому французи на пенсії отримують 1050 доларів. При цьому пенсійна система в цій країні одна з найскладніших у Європі. У країні працюють два рівні системи: солідарний і накопичувальний. В середньому з кожної зарплати доводиться віддавати 16,3%, половину цієї суми платить роботодавець.

Франція, як і більшість європейських країн, зіткнулася з проблемою дефіциту пенсійного фонду. У 2013 році французький уряд представив проект чергової пенсійної реформи, в рамках якої передбачено збільшення відрахувань в пенсійний фонд. За підрахунками уряду, це дозволить уникнути збільшення дефіциту до 20 мільярдів євро в 2020 році.

У випадку смерті одного з подружжя, другий отримує право на частину його пенсії. Крім того, чим раніше французи виходять на пенсію, тим менше вони будуть отримувати на “заслуженому відпочинку”. Існує також і мінімальна пенсія, на яку мають право всі громадяни – близько 800 євро. Середньої пенсії у Франції вистачить на 1381 кілограм цукру. Також цієї суми вистачить на оренду квартири в Парижі.

США

Середня пенсія в США – 1500 доларів. Цієї суми достатньо для безбідного життя практично в будь-якому з американських штатів. Пенсійний вік – 67 років. Для пенсії необхідно як мінімум 10 років відкладати 15% від зарплати. З 1935-го тут діє Закон про соціальне забезпечення, підписаний ще Франкліном Рузвельтом (Social Security Act).

Податковий кодекс дозволяє американцям вносити на свої особисті накопичувальні пенсійні рахунки частину зарплати до оподаткування прибутковим податком. У країні діє і солідарний і накопичувальний рівні пенсійної системи.

За середню пенсію можна орендувати квартиру практично в будь-якому місті, купити 2380 кілограм цукру. Крім того, навіть пенсіонери можуть оформити кредит на придбання будинку на 15-30 років зі ставкою від 2,8 до 5% річних. Для прикладу, в Україні процентна ставка за кредитами приблизно у вісім-десять разів більша.

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