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Афганістан: поліцейський загинув в результаті вибуху бомби



Афганські чиновники заявляють, що щонайменше один співробітник поліції загинув, а ще п’ятеро отримали поранення, коли їхній автомобіль підірвався на узбіччі дороги в східній провінції Логар. 

Речник губернатора провінції Логар Салім Салех сказав, що серед поранених внаслідок вибуху в районі Мохаммад Ага є троє інженерів. 

Губернатор району Насир Ахмад Амін підтвердив інформацію про інцидент.

Район Мохаммад Ага розташований приблизно в 35 кілометрах від столиці, Кабула, і є одним з найбільш нестабільних районів провінції Логар.

Тим часом, місцеві ЗМІ повідомили, що щонайменше два співробітника безпеки були викрадені в західній провінції Герат пізно ввечері 1 січня.

Наразі жодне з угруповань не взяло відповідальності за напади в Логарі і Гераті, але афганські сили безпеки і урядовці часто є об’єктами атак угруповання «Талібан». 

 

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