Верховний суд визнав законним закриття свого кредиту власними депозитами

Клієнтам проблемних банків спростили життя. Верховний суд визнав законними дії іпотечних позичальників, які закрили свої кредити депозитами.

Про це йдеться в постанові по справі №3-773гс16.

Тепер офіційно дозволено проводити взаємозалік з вкладниками — міняти кредит в проблемному банку на депозит. Єдина умова — все потрібно встигнути провернути до введення тимчасової адміністрації.

“ВСУ і в попередніх своїх постановах давав дозволи на взаємозалік однорідних вимог — дозволяв обмін кредитних боргів перед банком заборгованість самого банку перед вкладником. Але цей випадок цікавий тим, що мова йде про іпотеку. За такі позики представники Фонду гарантування вкладів фізосіб активно сперечаються в судах. Тепер же їм це буде робити набагато складніше. Адже Верховний суд відкрито став на бік клієнтів банку. Позичальник зможе спокійно домовитися з вкладником і кожен отримає свою вигоду: вкладник зможе отримати з рахунку проблемного банку понад 200 тис. грн., пропонованих ФГВФО, а позичальник — повернути кредит на більш вигідних для себе умовах і термінах (оскільки включиться механізм дисконту)”, — пояснив Ростислав Кравець.

Інші юристи також підтверджують шалену активність у судах тимчасових адміністраторів. Вони роблять все, щоб не допустити взаємозаліки між позичальником і вкладниками.

Взаємозаліками намагаються користуватися навіть в тих випадках, коли це не прописано або навіть суперечить договорам.

“Як показує практика, в 90 відсотках договорів депозиту встановлено заборону на поступку права вимоги”, — сказав нам Віталій Бахуринський.

Вкладникам рекомендують посилатися в таких випадках на висновок ВСУ, вказуючи на некоректність банківських договорів.

Зазвичай до таких схем вдаються власники великих депозитів — 0,8-1 млн. грн. Такі суми практично нереально отримати від Фонду гарантування (адже вкладники віднесені у четверту чергу кредиторів), тому люди зацікавлені в домовленостях з банківськими боржниками.

“Такий варіант дозволяє боржникові розраховувати на дострокове погашення кредиту з хорошою знижкою (дисконт викупу вкладів може становити до 50%, іноді більше), а вкладникам дозволяє отримати хоч і не весь депозит, однак значно більше, ніж гарантована Фондом сума. У випадку ж з юридичними особами, їхні вклади, як і гроші на інших рахунках, взагалі не гарантуються”, — зауважив Андрій Довбенко.

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