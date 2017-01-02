Отримувачі субсидій в Україні можуть не платити щомісячний платіж за комуналку

Отримувачі субсидій в Україні можуть не платити обов’язковий щомісячний платіж за комуналку.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства соціальної політики України.

Так, субсидіанти можуть не платити за послуги ЖКГ, якщо сума зекономлених субсидій більша, ніж обов’язковий щомісячний платіж, і в платіжці відображено “до оплати: 0”.

“Водночас, не варто вірити чуткам про те, що якщо не використовувати в повному обсязі газ, воду та інші комунальні послуги, на які призначено субсидію, то в кінці року доведеться доплатити. Це міф. Якщо сім’я використала менше, ніж встановлено соціальним нормативом, в наступному місяці вона має законне право на те, щоб зекономлені кошти були зараховані в рахунок наступних платежів, у тому числі обов’язкової плати за комуналку”, – підкреслюють у Мінсоцполітики.

У всіх інших випадках субсидіанти зобов’язані щомісячно сплачувати обов’язкову частку витрат на оплату комунальних послуг.

“У разі якщо вартість фактично використаної послуги менша, ніж обов’язковий платіж по субсидії, сім’ї мають право сплачувати по фактичній вартості використаної електроенергії, газу або води”, – уточнили у відомстві.

Мінсоцполітики нагадує, що постачальники послуг зобов’язані відображати розмір субсидії або переплату – заощаджену субсидію – в комунальних рахунках. У разі порушення цієї норми українці можуть звертатися зі скаргами до керівників органів влади на місцях або органів місцевого самоврядування.

Нагадаємо, українцям в 2017 році перерахують розмір субсидії. Кількість субсидіантів до цього часу, припускають в Кабміні, зросте до семи мільйонів сімей. Левова частка субсидіантів оформили знижку з урахуванням мінімального доходу – на даний момент це зарплата в розмірі 1600 гривень.

У 2017 році мінімалка зросте в два рази, в результаті після перерахунку значно зменшиться і розмір субсидії. Нововведення не торкнеться тих, хто вже зараз декларує зарплату більше 3200 гривень.

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