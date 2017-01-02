Як автовиробники обманюють покупців щодо витрат пального і викидів CO2

Європейська організація Transport & Environment (T&E) опублікувала свою щорічну доповідь Mind the Gap 2016, в якій розкривається різниця між офіційними результатами лабораторних випробувань по витраті пального і викидів CO2 і цими ж показниками в реальних дорожніх умовах.

Результати невтішні — різниця продовжує збільшуватися: якщо в 2001 році розрив становив лише 9%, до 2012 року він збільшився до 28%, 2015-му — вже до 42%, а до 2020 року, за прогнозами експертів, невідповідність доросте до 50%.

Рейтинг найбільш злісних порушників, як і торік, очолила марка Mercedes-Benz, чиї автомобілі класів A і E споживають в середньому на 56% більше пального на дорозі, ніж зазначено в технічних параметрах. Це означає, що водіям доводиться витрачати на пальне в середньому на 560 доларів на рік більше запланованого.

В загальному до рейтингу потрапили такі марки:

Mercedes-Benz (54%)

Audi (49%)

Smart (49%)

Volvo (47%)

Peugeot (45%)

Mini (45%)

BMW (43%)

Toyota (43%)

Ford (42%)

Nissan (41%)

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